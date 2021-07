Le destin de Lysá, la ville au centre de l'Euro

Les images endiablées de l'Euro à Budapest, à Londres ou Copenhague ont toutes un point commun, Lysá nad Labem. Si ce patelin de Bohême en Tchéquie vit encore dans l'ombre, sa destinée pourrait bien basculer. La science le prouve, c'est ici, à 30 bornes au nord-est de Prague, que se trouve le centre géographique de l'Euro. C'est indiscutable. Coordonnées GPS : Latitude: 50° 12' 5.1552'' N ; Longitude: 14° 49' 58.1484'' E. Alors que la Tchéquie peut s'envoler ce samedi en demi-finales, voyage au beau milieu de nulle part, au centre de l'Euro.

"Quand j'ai reçu un message me disant qu'on était le centre de l'Euro, j'ai cru à une connerie. Comment c'est possible ?"

Toucher du doigt le centre géographique de cet Euro est une sensation bien singulière. Tels les chemins menant tous à Rome, c'est bien Lysá nad Labem la ville éternelle en cet été où l'Europe du football vibre à nouveau dans les stades. Encore faut-il que la population locale - un peu moins de 10 000 âmes au dernier recensement - en soit consciente. Parce qu'au premier abord, Lysá, sous ses airs de belle endormie de la campagne tchèque, apparaît un tantinet fermée à la discussion.À la mairie, la standardiste de l'édile Karel Otava botte en touche. L'un des prêtres du village jure dans un anglais plus incompréhensible que celui d'un highlander écossais qu'onet un employé de la résidence senior en face du monastère - l'édifice le plus connu avec le château - regagne ses pénates à la moindre question dans la langue de Shakespeare.Le cœur battant de l'Euro est-il vraiment là ? C'est une expédition, une quête. Un début de piste se trame au Maka Koffee, sur la place centrale, où le serveur invite à. Devant le kebab, point de ralliement à la mode, une bannière de l'Euro s'affiche en façade. Un ultime recours au GPS, le parking d'un Penny Market fera l'affaire pour la bagnole, le stade se dévoile. Encastré entre des HLM qui plairaient à Renaud et la cheminée de l'usine Hans, fabriquant de béton, le FK Slovan Lysá nad Labem trône. Ici, pas de Pogba, de Cristiano Ronaldo ou machin chouette. Deux terrains, l'un encerclé par des herbes folles, deux tribunes sous la tôle et plus d'un siècle d'histoire. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com