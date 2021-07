Le Danemark poursuit son rêve en écartant la Tchéquie

Impressionnant de maîtrise malgré un petit coup de mou en seconde période, le Danemark a poursuivi son conte de fée en se débarrassant de la Tchéquie de Patrik Schick (1-2) ce samedi. Portés par une immense force mentale depuis le malaise de Christian Eriksen, les Danois attendent désormais leur adversaire pour une demi-finale qui s'annonce explosive, mercredi prochain à Wembley.

Tchéquie 1-2 Danemark

Des espaces à gogo

Mais où va s'arrêter le Danemark ? Épatants en huitièmes de finale face aux Gallois, les Danois ont encore montré une énorme force de caractère pour s'offrir le scalp de la Tchéquie (1-2), très convaincante face aux Pays-Bas au tour précédent, ce samedi à Bakou. Pourtant, le Danemark a souffert en deuxième période, après 45 minutes de très très haute volée à tous les niveaux, mais ont une nouvelle fois dégagé l'impression que rien ne pouvait leur arriver dans cet Euro.Les Tchèques attaquent tambour battant cette rencontre, ne voulant pas se faire surprendre par des Danois sur un nuage depuis leur qualification face au pays de Galles. Mais les coéquipiers de Patrik Schick se font surprendre sur le premier corner danois (qui n'aurait d'ailleurs jamais dû être accordé), Thomas Delaney étant absolument seul pour tromper Tomáš Vaclík. Un but qui libère totalement les hommes de Kasper Hjulmand, impressionnants de maîtrise face aux Tchèques complètement noyés. Les Danois multiplient les occasions, mais se montrent maladroits, à l'image de Mikkel Damsgaard (13, 38) et de Martin Braithwaite (27). Omniprésent lors des 45 premières minutes, Thomas Delaney aurait pu ajouter un second but dans l'escarcelle, mais le joueur de Dortmund ne cadre pas sa reprise du genou, après une énième galette de Jens Stryger. La délivrance