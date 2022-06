Le Danemark embrouille les Bleus

Mise sur orbite par Karim Benzema au retour des vestiaires, l'équipe de France a finalement concédé sa première défaite au Stade de France depuis novembre 2020 face à un Danemark patient et réaliste (1-2), qui a su faire la différence grâce à un doublé d'Andreas Cornelius.

France 1-0 Danemark

La tête dans le mur

Andreas Cornelius a un nom de commode dans un catalogue d'ameublement, mais pas que : c'est aussi un homme qui n'aura pas laissé de grands souvenirs lors de son passage en Ligue 1 et qui aura su se refaire la cerise, ensuite, notamment à Trabzonspor, où l'attaquant danois a enfilé les perles cette saison. De quoi faire peur aux Bleus ? A priori, non, et pourtant. Pourtant, vendredi soir, l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux a surgi deux fois et a battu deux fois Hugo Lloris, fauchant au passage la série de sept victoires consécutives d'une équipe de France qui entretient donc sa sale histoire avec les matchs disputés en fin de saison, hors phase finale (septième défaite dans l'ère Deschamps lors d'un mois de juin). Et voilà les Bleus, usés pas une saison dégoulinante de matchs, dans l'obligation de se remettre la tronche à l'endroit, lundi soir, à Split.Ce France-Danemark joué dans un Stade de France blindé a d'abord débuté par une scène inédite : celle d'un sélectionneur en survêtement, planté à l'entrée d'une surface de réparation et transformé en planche par ses joueurs offensifs. Puis, Guy Stéphan, envoyé exceptionnellement au front pour remplacer un Didier Deschamps qui a eu le malheur d'apprendre cette semaine le décès de son père, a ensuite filé s'installer avec le reste du staff sur le banc et a alors assisté à une première période assez molle de ses ouailles. Quarante-cinq minutes lors desquelles les Bleus ont tourné en rond et où le trio offensif (Griezmann, Mbappé, Benzema) a été trouvé à plusieurs reprises entre les lignes sans pour autant réussir à vraiment fendre un bloc danois impénétrable. La faute à un manque de rythme et à l'absence de courses sans ballon pour s'ouvrir des espaces, que Karim Benzema, qui… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com