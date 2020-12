Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le Danemark écarte l'Espagne et met la pression sur la France Reuters • 13/12/2020 à 22:40 Temps de lecture: 1 min







Le Danemark écarte l'Espagne et met la pression sur la France par Léo De Garrigues (iDalgo) A domicile, les Danoises ont fait le travail pour écarter (34-24) les Espagnoles et rester en course pour le dernier carré de l'Euro. Très vite, elles se sont mises à l'abri (17-7 à la 28e minute) puis ont su maintenir leur avance tout au long de la seconde période. Tandis que l'Espagne est éliminée, le Danemark revient à un point de la Russie et la France et devra battre la Russie mardi soir pour accéder aux demi-finales. Les Bleues, qui auraient été qualifiées en cas de défaite danoise, devront au minimum faire match nul face à la Suède mardi pour se qualifier. Dans l'autre match du jour, le Montenegro a dominé la Suède (31-25) dans un match entre nations déjà éliminées.