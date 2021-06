Le Danemark atomise les Gallois et prolonge le rêve

Porté par un Kasper Dolberg invité surprise et auteur d'un doublé, le Danemark a marché sur le pays de Galles à Amsterdam (4-0) et sera de la partie en quart de finale. La belle histoire continue pour les Scandinaves.

Pays de Galles 0-4 Danemark

Les Dragons au donjon

Une saison tronquée par les pépins physiques, un statut de coiffeur dans le groupe danois pour cet Euro : footballistiquement, Kasper Dolberg ne vivait pas des jours heureux ces derniers temps. Mais ça, c'était avant ce 26 juin et ce huitième de finale face au pays de Galles. Profitant des bobos de son concurrent Yussuf Poulsen pour s'inviter dans le onze de son pays, le Niçois, pour sa première titularisation dans un grand tournoi international, s'est offert ses huitième et neuvième pions en sélection (et son troisième doublé) et propulsé un héroïque Danemark - finalement vainqueur 4-0 - en quart de finale de l'Euro. Dans l'arène qui a vu les premiers pas professionnels de Christian Eriksen, 29 ans jour pour jour après le sacre de Lars Olsen et consorts, les hommes de Kasper Hjulmand signent un nouveau tour de force, prouvant que cette équipe demeure spéciale. La voilà en quart, en parfaite légitimité.Après un début de match partant dans tous les sens, Gareth Bale - très en vue dans le premier quart d'heure - a été le premier à faire frissonner l'Amsterdam Arena mais son fouetté de l'extérieur a fui le cadre au dernier moment (10) puis il a trop croisé (12), confirmant tout de même la bonne entame des Dragons face à des Danois maîtrisés et seulement dangereux sur corners. Daniel James a lui aussi chauffé les gants de Kasper Schmeichel (18) mais c'est à l'autre bout du pré que la lumière est venue : au bout d'un mouvement né d'une