Le Danemark, à la folie, passionnément

En s'imposant largement face à la Russie au Parken Stadium de Copenhague (4-1), le Danemark a validé son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro. Pourtant en ballotage défavorable avec 0 point en deux journées, les Danois comptent bien être le poil à gratter de cette phase finale.

Un magnifique Danemark coule la Russie et file en huitièmes

Le voyant Kasper Hjulmand

Le Parken Stadium de Copenhague a connu toutes les émotions au fil de ce premier tour de l'Euro qui l'a vu accueillir les trois rencontres du Danemark. Il y a d'abord eu l'effroi avec ce malaise cardiaque sur la pelouse de Christian Eriksen. Puis l'attente de savoir ce que l'UEFA allait décider sur la suite à donner à ce match face à la Finlande. Et il y a donc eu le désillusion avec cette défaite face aux Finlandais (0-1), qui n'ont frappé qu'une fois au but contre 23 tirs - dont un penalty manqué - pour les Danois. Cinq jours plus tard face à la Belgique, c'est d'abord l'émotion qui a parcouru les travées du Parken avec cet hommage à Christian Eriksen avant la rencontre. Puis la joie de voir l'ouverture du score de Yussuf Poulsen, avant de ressentir une nouvelle déception suite aux deux buts belges et à la nouvelle défaite (1-2), malgré une rencontre dominée pendant une heure, avant que Kevin de Bruyne n'entre sur le pré.Ce lundi soir, face à la Russie, les émotions ont encore été multiples. Surtout lorsque le public a célébré l'ouverture du score belge contre la Finlande avant de se manger une douche froide avec un combo but annulé par la VAR et penalty pour la Russie. Sauf que cette fois-ci, les Dieux du football étaient du côté du Danemark. Et c'est surtout la folie qui s'est emparée du Parken puisque, malgré leurs trois petits points, les coéquipiers de Simon Kjaer se qualifient pour les huitièmes de finale après leur large victoire contre la Russie (4-1), combinée au succès Belge face à la Finlande (2-0). C'est la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'une équipe qui a perdu ses deux premières rencontres se qualifie pour le tableau final, et c'est plus que mérité.Avec 0 point après deux journées, c'est peu dire que le Danemark était dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com