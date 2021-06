Le costume d'outsider est-il trop grand pour les Pays-Bas ?

Les Pays-Bas en plein doute et l'Ukraine en plein essor devraient dominer ce groupe C gloubi-boulga où figurent également l'Autriche et la Macédoine du Nord.



En juin 2019, le foot hollandais avait effacé d'un coup deux grands trous dans son CV : ses absences à l'Euro 2016 et au Mondial 2018. L'Ajax avait brillé en Ligue des champions et la sélection néerlandaise était parvenue en finale de la Ligue des nations, défaite 1-0 par le Portugal, mais en ayant éliminé auparavant la France et l'Allemagne. Lesétaient de retour ! D'autant plus qu'ils avaient achevé ensuite leurs éliminatoires de l'Euro 2020 à une seconde place derrière une Allemagne qu'ils avaient battue chez elle 4-2. Le genre de perf qui vous propulse direct parmi les favoris du tournoi. Et puis l'orange et noir de leur tunique a viré au noir-orange d'Halloween ! Les calamités se sont abattues sur le Royaume : les princes De Ligt et De Jong ont peiné à s'imposer à la Juve et au Barça, la Covid a interrompu la saison d'Eredevisie, et à l'été 2020, Ronald Koeman a lâché sespour les, rompant en partie une fructueuse osmose sélectionneur-joueurs. Car avec Frank de Boer, nommé en catastrophe, la sélection a aussitôt perdu de son fluide magique et en enchaînant deux défaites 1-0 à dom : contre le Mexique et, plus inquiétante, face à l'Italie, revers qui a conduit à son élimination en Ligue des nations. Et puis le 17 octobre 2020, Jordan "Carabosse" Pickford a abattu Virgil van Dijk à Everton, laissant orphelins leset les. Car le grand Virgil était la clé de voûte défensive de la sélection : par son charisme, il rendait même meilleur le gardien Cillessen !La colonne vertébrale amputée de Van Dijk et affaiblie au poste de gardien (Cillessen forfait, Krul est passé titulaire) ne possède plus que deux tauliers : Wijnaldum au milieu (8 buts et 2 passes dé en qualifs) et Depay en attaque (6 pions et 8 passes dé). C'est donc une équipe mal équilibrée derrière avec sa paire axiale du moment De Ligt-Blind "bricolée" qui a coulé en Turquie (4-2), le 24 mars dernier en qualif de Mondial 2022. Un revers plombant qui a conduit à une retouche tactique face à l'Écosse en amical, en passant du 4-3-3 habituel au 5-3-2 (avec De Vrij, Timber et De Ligt en défense) guère plus rassurant. Le revers d'Istanbul avait douché les ambitions pour l'Euro à venir, une compète qui, malgré l'unique titre desen 1988, leur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com