"Le coach nous a fait une causerie Mission impossible"

Le FC Nantes à la trappe, la Loire-Atlantique ne compte plus que trois équipes encore en lice en Coupe de France. Parmi lesquelles l'Elan de Gorges (Régional 2), petit poucet planté au pays du muscadet et du Hellfest, qui dispute ce dimanche son septième tour contre Sablé-sur-Sarthe (N2). Posés à l'apéro avant cette rencontre, les principaux intéressés racontent... En espérant que la saison ne se termine pas dès ce week-end.

On s'est toujours entretenus chacun de notre côté, je croyais être rincé à la fin de la première période, et il me restait finalement encore du jus. Étonnamment, ça l'a fait physiquement.Ce sont surtout les ressources mentales, aussi. On n'a rien lâché, on a toujours cru en nos chances, et la magie de la coupe a fait son effet. Depuis notre qualification, on est qualifiés deet on a obtenu une dérogation de la préfecture pour s'entraîner au-delà de 18 heures ou faire des oppositions. Mais une fois qu'on sera éliminés, on repartira sur des entraînements sans contact. Donc on va tout donner pour ce match.Ça perd son charme. La qualification contre Challans, c'était historique pour le club et ça devait être une fête. Mais le lien avec les supporters et la troisième mi-temps, ça n'existe plus.Ce qui est frustrant, c'est qu'on aurait pu jouer une Ligue 2 en étant qualifiés pour le septième tour. C'est le petit regret qu'on peut avoir.Lors du record du club, un sixième tour en 1997, ils avaient affronté le SCO qui était en National. Au sixième tour cette saison, on aurait pu jouer une National : Cholet.