Le coach canadien Bob Birarda condamné pour agression sexuelle et attouchements sexuels

Le pays des championnes olympiques de football a été secoué dernièrement par une affaire d'agressions sexuelles, impliquant le coach Bob Birarda, mais aussi, par ricochet, l'ensemble des responsables fédéraux.

La sentence est tombée mercredi dernier au tribunal de Vancouver, après un long processus, permis par le courage des victimes qui ont osé témoigner et une enquête journalistique d'envergure menée en 2019 par le média CBC Sports. Bob Birarda a été condamné mercredi à deux ans de prison, dont 16 mois ferme. L'ancien sélectionneur des U20 féminines canadiennes, entre 2007 et 2008, et également coach des Vancouver Whitecaps, alors principale équipe de soccer professionnel féminin dans le pays, était sous le coup de trois chefs d'accusation d'agression sexuelle et un d'attouchements sexuels en position d'autorité. Les quatre plaignantes étaient adolescentes au moment des faits, survenus entre 1988 et 2008.

Former women's Whitecaps coach Bob Birarda entering court this morning, where he's just learned his sentence: 16 months in prison followed by 8 months house arrest and 3 yrs probation. He pleaded guilty to 4 counts of sexual assault and sexual touching involving former players pic.twitter.com/PWdmhcwu6C

Un coach incontournable dans le milieu du foot féminin canadien de l'époque

— Shannon Paterson (@ctv_shannon) November 2, 2022En 2008, moment où des joueuses s'étaient alors plaintes de messages à caractère sexuel envoyés par ce dernier, il avait été démis en catimini de toutes ses fonctions. Mais le motif de son renvoi, ainsi que des faits de harcèlement moral et sexuel ont été passés sous silence par la fédération canadienne. Birarda a ainsi pu poursuivre son activité d'entraîneur auprès d'adolescentes dans la région de Vancouver et a même exercé au sein d'équipes féminines jusqu'à ce que pas moins de douze joueuses réclament une enquête à son encontre, en février 2019, alors que celle de CBC Sports révélait l'ampleur des affaires de prédation sexuelle sur les jeunes athlètes au Canada.Abus de pouvoir, intimidations, manipulations : les témoignages s'accumulent, plus accablants les uns que les autres, et qui vont démontrer… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com