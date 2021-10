Le CO Rochetaillée, nouveau Roi des tours de terrains

Presque isolé du monde, le CO Rochetaillée vit paisiblement au rythme des résultats moribonds de son équipe senior, la seule du club, qui évolue en cinquième division du district de la Loire. Une belle bande de camarades qui ont décidé de mettre sur pied le projet fou d'effectuer 1000 tours de terrain en 24 heures. Une idée à couper le souffle.

Courir, oui, mais surtout s'amuser

À quelques encâblures de Saint-Étienne, au sommet d'une colline du massif du Pilat qui surplombe le petit village de Rochetaillée – rattaché à la préfecture de la Loire depuis 1973 – et ses 700 habitants perchés à près de 1000 mètres d'altitude, un terrain stabilisé en gore détonne dans ce décor somptueux. Le silence est roi, la vue sur les vestiges du château de Rochetaillée prenante et tout paraît paisible. Une quiétude qui sera brisée de vendredi soir à samedi soir par une émulation grandissante au stade de football. Ici, le CO Rochetaillée, pensionnaire de D5, s'apprête à relever un défi aussi génial qu'exigeant : accomplir 1000 tours de terrain en 24 heures et en relais. Costaud, et suffisamment excitant pour remporter le Prix "Esprit Club" Sporteasy du Vrai Foot Day.Une idée vaguement présente dans la tête des joueurs de Rochetaillée l'an dernier, la réflexion n'étant pas allée très loin., indique Gaëtan Chapelon, 30 ans, capitaine de l'équipe et licencié depuis six ans au CO Rochetaillée.S'il juge l'objectif des 1000 tours en 24 heures(de savants calculs indiquant une moyenne d'environ 1 minute et 26 secondes par tour pour être Lire la suite de l'article sur SoFoot.com