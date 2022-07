Le Club Bruges bat Genk au terme d’un match fou !

Match de reprise pour le Club de Bruges et Genk, et les deux équipes nous ont offert un match de folie au terme duquel Bruges s’est imposé 3-2. Les Brugeois peuvent d’abord remercier Simon Mignolet, auteur de 7 arrêts lors de la première période largement dominée par Genk. C’est pourtant Andreas Skov-Olsen qui ouvre le score contre le court du jeu, sur une superbe frappe de loin à la 22e minute. Mais moins de 10 minutes plus tard, Genk voit ses efforts offensifs récompensés avec l’égalisation de Cyril Dessers à la 30e minute. Au retour des vestiaires, les Limbourgeois continuent d’asseoir leur domination et ça paye très tôt, avec le but de Mike Tresor à la 47e minute. Les débats se rééquilibrent ensuite et le jeu devient plus débridé, au profit des Brugeais qui recollent à 2-2 à la 60e minute par l’intermédiaire de Hans Vanaken. Les locaux poussent pour la victoire, et ils se montrent de plus en plus dangereux. Après de nombreuses occasions, ils obtiennent un pénalty dans les arrêts de jeu, mais Cyle Larin le met sur le poteau. Heureusement pour lui, Andreas Skov-Olsen reprend le ballon et met une belle frappe dans le but vide pour offrir la victoire à son équipe.

