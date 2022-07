Le clip de vacances de Karim Benzema : 50 secondes de "déni" écologique

Début juillet, Karim Benzema s'est attiré les foudres de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux après avoir posté une vidéo de ses vacances "bling-bling" passées à Miami. Si les attaques ont été personnelles envers l'attaquant du Real Madrid, les remarques de ses détracteurs sont, en réalité, davantage ciblées vers le système du football qui mêle déni, inconscience et promeut la société de consommation. Parole à deux élus écologistes qui dépeignent l'existence d'une autre planète qui, elle, n'a pas l'air de brûler.

Cinquante secondes, c'est le temps qu'il a fallu pour que Karim Benzema enflamme la toile. On avait l'habitude des ralentis de l'élimination de Godín, Savić et Giménez à Vincente-Calderón ou bien de la compile de son triplé pour sortir le PSG . En 50 secondes, lea prouvé qu'il pouvait aussi mettre le feu autrement qu'avec ses talents balle au pied. Durag fixé sur la tête, Tupac sur le T-shirt et Rolex au poignet, le Madrilène a posté une "carte postale" vidéo de ses vacances à Miami, début juillet. Cinquante secondes où l'on voit le favori du Ballon d'or déambuler dans la ville dans différentes voitures de luxe, rejoindre sa villa au bord de l'eau, s'offrir un tour de jet-ski avant de rejoindre son jet privé. Le tout visionné plus de 3 millions de fois sur Twitter.

— Karim Benzema (@Benzema) July 2, 2022

Un clip anachronique

— Karim Benzema (@Benzema) July 2, 2022Un cocktail détonnant qui a très vite été la cible de nombreuses critiques tournant autour d'un thème central : l'écologie. Parmi les 3000 commentaires et 6000 citations du tweet, celui de Sébastien Mabile, membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, met en lumière une partie du problème, la pollution. Celui qui est aussi avocat au Barreau de Paris s'explique :