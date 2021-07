Le clash de la rédac : pour ou contre la nouvelle caméra sur les tirs au but ?

Parmi les enseignements de cet Euro, on pourra noter la démocratisation, lors des séances de tirs au but, de la caméra placée plein axe, derrière le tireur. Alors, coup de coeur ou nouveauté agaçante ? Alexandre Lazar et Jérémie Baron ne sont pas d'accord. Un angle, deux points de vue.

Les tirs au but méritent un cadrage digne de ce nom

Quatre séances de penos pour cet Euro, littéralement une à chaque stade de la phase éliminatoire : cela fait beaucoup, et il fallait bien trouver quelque chose pour ne pas rendre cela trop barbant. À une époque où les innovations télévisuelles les plus sophistiquées - mais pas forcément les plus perspicaces - pullulent, avoir droit à cette (semi) nouveauté immersive et pleine de clarté est un petit bonbon qui mérite d'être salué. Plus de perspective malheureuse sur une tentative dont on met un dixième de seconde de plus à comprendre la trajectoire, pas de "il est mal tiré" trop rapidement lâché. Les tirs au but, ce sont deux hommes qui se font face - littéralement -, de la pression à en perdre ses guiboles et des petits détails qui font tout : tout ce qu'on a vécu devant notre télé à la fin de France-Suisse et de toutes les autre séances de ce championnat d'Europe, en somme. La chose devient encore plus captivante et le spectateur prend aussi part à cette folie, comme si c'était à lui d'appuyer sur la bonne touche ou de prendre une grande respiration et s'élancer vers le petit rond blanc.Voir Eden Hazard (cet angle était déjà utilisé en Premier League, le meilleur championnat du monde), Jorginho ou Thiago Alcântara étaler leur science de l'exercice avec cette vue, ça s'appelle du luxe. De la même façon, les millions de téléspectateurs devant leur écran dimanche ont pu mesurer, toutes proportions gardées, ce que cela faisait de se retrouver aux onze mètres face aux 196 centimètres de Gianluigi Donnarumma, avec l'obligation de le faire déjouer pour ne pas faire s'écrouler un pays : après avoir vu ça, on peut relativiser la prestation des trois derniers tireurs anglais. Et puis tout est plus clair avec cet angle. Marcus Rashford qui bégaie et ferme trop son pied au dernier moment, le ballon déviant de sa trajectoire à cause du poteau ? On a tout vu. Jorgi (encore lui) qui attend un indice de Jordan Pickford - lequel n'arrivera jamais - et échoue lui aussi après un coup de billard ? C'était devant nos yeux. Et pas sûr que cela aurait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com