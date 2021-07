Le clash de la rédac : le foot masculin a-t-il sa place aux JO ?

Loin des sports olympiques par excellence qui font rêver le monde tous les quatre ans, le football masculin garde une place au chaud aux JO, même si le tournoi est largement moins prestigieux que la Coupe du monde, l'Euro, ou d'autres compétition autrement plus suivies. L'équipe de France pourra en témoigner, sa piteuse élimination du tournoi est (presque) déjà oubliée. Reste une question : le foot a-t-il sa place aux Jeux olympiques ? Paul Citron et Aurélien Bayard ont chacun leur avis sur la question.



Des centaines de millions de pratiquants méritent d'être représentés

La France n'en veut pas ? Très bien, mais n'en dégoûtons pas les autres !

Mettons-nous à la place des joueurs

Prenons de la hauteur et ne parlons pas sous le coup de l'émotion. Notre absence dans cette compétition depuis 25 ans, notre élimination piteuse face aux Japon et le cirque pour composer une équipe potable poussent surtout à vouloir les Bleus en dehors des Olympiades. Alors qu'en réalité, nous étions même prêts à jouer les footix derrière notre télé en cas de chance d'une médaille olympique. Autre problème : notre histoire d'amour avec cette compétition bâtarde n'a jamais commencé dans l'Hexagone. Hormis le titre de 1984, les plus lourdes défaites internationales des Bleus, ça se passe aux JO. Tel l'amoureux éconduit, nous préférons dorénavant traiter notre ancienne conquête avec dédain et lui trouver tous les défauts du monde. Il suffira d'un exploit comme ceux du Nigeria 96, du Cameroun 2000 ou de l'Argentine de Bielsa en 2004 pour transformer le snobisme actuel en passion dévorante.En 2012, Neymarestimait que. S'il voulait peut-être lui aussi se faire un kiffe en passant quinze jours au village olympique, il aura porté son équipe pour décrocher l'or quatre ans plus tard. Son pote et coéquipier Kylian Mbappé ? Depuis le sacre mondial en Russie, l'attaquant français n'a cessé de répéter qu'il veut être de la partie à Tokyo - un moyen de préparer le terrain pour Paris 2024 -, au grand dam de son employeur parisien. Enfin, à peine la déception digérée, André-Pierre Gignac, 35 piges et cinq pions au compteur cet été, a déjà posé sa candidature pour la prochaine édition. Trois cas parmi tant d'autres en France, imaginez alors le rêve que représentent