Le clash de la rédac' : Ibrahimovi? de retour en sélection, bonne ou mauvaise idée ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Félix Barbé et Steven Oliveira s'écharpent sur le retour de Zlatan Ibrahimovi? en sélection suédoise, annoncé mardi près de cinq ans après sa dernière cape. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Zlatan, tu es ici chez toi

Il peut métamorphoser un groupe

Il prend la place de qui ?

Par Steven OliveiraEn deux phrases, le sélectionneur de la Suède Janne Andersson a résumé les raisons pour lesquelles ce retour de Zlatan Ibrahimovi? en équipe nationale est une bonne idée. Car oui, n'en déplaise à Freddie Ljungberg et Henrik Larsson, l'ancien buteur du PSG est le meilleur joueur de l'histoire de la Suède. Et à regarder les chiffres, il est aussi, malgré ses 39 ans, le meilleur attaquant actuel du pays des Krisprolls puisqu'il facture 14 buts en championnat (en 14 journées) quand Alexander Isak n'en a planté, lui, "que" 12 en 21 journées de Liga avec la Real Sociedad. Et plus que les pions marqués, Zlatan Ibrahimovi? montre surtout depuis son retour à l'AC Milan qu'il peut métamorphoser un groupe rien qu'avec sa présence. Arrivé en janvier 2020 alors que lesétaient 12de Serie A, Zlatan leur a permis de terminer l'exercice européen à la 6place avant de les placer seconds du championnat cette année. La Suède était déjà forte sans lui ? Tant mieux, elle sera encore plus forte avec lui.Jordan Larsson, Sebastian Andersson, John Guidetti et Isaac Kiese Thelin. Voici les noms des 4 joueurs appelés lors des derniers rassemblements par Janne Andersson qui ne sont pas présents dans la dernière liste où figure Zlatan Ibrahimovi?. Soit deux joueurs qui ne sont pas à la hauteur de leur patronyme, un homme connu seulement pour avoir fait payer son chambrage à Layvin Kurzawa et un attaquant qui n'avait pas le niveau pour jouer aux Girondins de Bordeaux. Autant dire que le retour du Z en sélection n'a pas causé de casse-tête à Janne Andersson, qui n'a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com