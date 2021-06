Le clash de la rédac : fallait-il sanctionner Danielson d'un carton rouge ?

Mardi soir, Marcus Danielson, défenseur suédois, a écopé d'un carton rouge après une semelle sur le genou d'Artem Besedin. Au ralenti, les images font froid dans le dos, et on se demande même comment la jambe de Besedin ne s'est pas fracturée en trois morceaux. Sauf qu'avant de planter ses crampons dans le genou de son adversaire, Danielson dégage le ballon. Dès lors, le geste, certes non maîtrisé, apparaît non intentionnel. D'où la question : fallait-il l'exclure ? Arthur Jeanne et Marc Hervez ont chacun leur avis sur la question.

Le caractère involontaire d'un acte ne constitue jamais une excuse absolutoire

Combien de fois a-t-on entendu cette excuse horripilante, surtout quand elle est mâtinée de mauvaise foi ?Quand bien même l'intentionnalité n'est pas contestée, la négligence ou la maladresse peuvent avoir des conséquences dramatiques. Combien d'accidents de la route ont été provoquées par des personnes? Le caractère involontaire d'un acte ne constitue jamais une excuse absolutoire. Pourtant, c'est bien cela que brandissent comme un totem d'immunité ceux qui défendent le défenseur suédois Marcus Danielson, coupable d'un geste certes involontaire, mais affreux sur l'Ukrainien Besedin. Or, il s'agit de sanctionner la conséquence de l'action, pas son intentionnalité. Danielson ne l'a peut-être pas fait exprès, mais Artem Besedin est rentré à Kiev avec son péroné dans un sac plastique.Quand Daniele Orsato a sorti le carton rouge pour sanctionner le geste du Scandinave, Joey Barton a tout de suite dégainé :Ce qui n'est pas vraiment rendre service à Danielson. Être défendu par le boucher anglais quand on est expulsé, c'est un peu comme être soutenu par Francis Lalanne quand on nous reproche d'être complotiste. À moins d'être nostalgique d'un football d'un autre temps et de s'exclamer bruyamment en posant sa pinte sur le zinc que, on ne peut que saluer le fait que les lois du jeux soient désormais pensées pour protéger l'intégrité physique des joueurs. Chaque footballeur le sait : se jeter sur le ballon comme un fou furieux, avec la semelle à mi-hauteur, même si c'est pour jouer la balle, c'est prendre le risque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com