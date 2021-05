Le clash de la rédac' : Didier Deschamps doit-il rappeler Karim Benzema en équipe de France ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Alexandre Aflalo et Steven Oliveira tranchent le débat qui occupe absolument tous les esprits, à savoir s'il est bon ou non que Karim Benzema fasse son grand retour en équipe de France. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Une victoire de la France ne passera que par le retour de Karim Benzema

Par Steven Oliveira

L'argumentation pour un retour de KB9 en équipe de France pourrait tenir en quatre mots : parce que Karim Benzema. Car là on ne parle pas seulement d'un joueur qui sort d'une bonne saison, on parle probablement du meilleur attaquant français de l'histoire. Ou l'un des meilleurs pour ceux qui peinent à tourner les pages Thierry Henry et Jean-Pierre Papin. Ce statut, KB9 l'a construit depuis 2009 et sa signature au Real Madrid où il a remporté 4 Ligue des champions et est devenu le 5meilleur buteur de l'histoire du club. Et visiblement, celui qui est désormais le 4meilleur buteur de l'histoire de la C1 est comme le vin et se bonifie avec le temps. Preuve en est avec ses 22 buts cette saison en Liga - seul Kylian Mbappé fait mieux parmi les attaquants français -, un chiffre qu'il n'a dépassé qu'une fois en 2016. À la différence près que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est lui qui porte le Real Madrid à bout de bras en championnat et en Ligue des champions. Et cela fonctionne.Pragmatique, Didier Deschamps ne peut donc plus se passer de lui en équipe de France. Et encore plus après les dernières rencontres des Bleus qui n'ont planté que 4 buts lors de leurs trois derniers matchs face à l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine. Logique, Olivier Giroud cire le banc à Chelsea, Anthony Martial est blessé, Kylian Mbappé a rappelé à maintes reprises qu'il n'était pas un numéro 9, finalement seul Karim Benzema et Wissam Ben Yedder sont en forme à ce poste. Alors oui, KB9 a un passif, oui Noël Le Graët a dit que l'aventure chez les Bleus était terminée pour lui et oui Didier Deschamps semblait jusqu'ici fermé à l'idée d'un retour, arguant que le principal était l'unité de son groupe. Sauf que DD, qui a déjà réussi à pardonner à Adrien Rabiot, n'est pas assez fou pour ne pas avoir parlé du retour de KB9 en sélection avec les cadres du vestiaire que sont Giroud, Lloris, Pogba, Griezmann et