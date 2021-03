Le clash de la rédac' : Cristiano Ronaldo a-t-il eu raison de quitter le terrain contre la Serbie ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Alexandre Aflalo et Nicolas Jucha s'écharpent sur le geste d'humeur de Cristiano Ronaldo, qui a quitté le terrain après s'être vu refuser un but totalement valide dans les arrêts de jeu du match contre la Serbie. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

C'est un geste puéril et déplacé

Parce que l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort

Jeter son brassard, ce n'est pas anodin

Parce

Par Alexandre AflaloPerso, c'est vraiment la toute première chose qu'on m'a apprise quand j'ai foutu un pied sur un terrain de football. Alors je veux bien qu'on ait fait nos gammes dans deux pays différents, mais cette règle paraît quand même assez universelle : l'arbitre a TOUJOURS raison. Toujours. Même quand il fait une erreur manifeste qui peut s'apparenter à une injustice, l'arbitre est l'autorité suprême sur un terrain de football et il faut la respecter. Or, Cristiano Ronaldo l'a ostensiblement méprisée avec son geste. La réaction du Portugais à cette décision, certes mauvaise, est beaucoup plus grave qu'une simple contestation un peu zélée : c'est un refus de reconnaître la légitimité de l'arbitre. Une façon de dire "si c'est comme ça, moi, je ne joue plus". C'est une réaction de gamin, un caprice indigne d'un immense professionnel comme le bon Cristiano.Plus que le fait de quitter le terrain, c'est le jet de brassard de Cristiano Ronaldo qui m'a surpris. Ou, plutôt, l'accumulation des deux. Cristiano qui jette son brassard en quittant le terrain, ça rappelle forcément les jets de maillot de Mateja Kežman ou d'Éric Cantona. Avec une symbolique forte : ta rage, ton émotion, te fait rejeter ton équipe et tes responsabilités. Le brassard n'est pas qu'un bout de tissu qui met en valeur ton biceps, Cristiano, il te confère un rôle, un devoir d'exemplarité, un certain état d'esprit collectif, une responsabilité vis-à-vis de tes coéquipiers que tu dois mener. Jeter ton brassard, c'est renvoyer l'image d'un capitaine de navire qui quitte la barre à la moindre contrariété, en disant à ses moussaillons "démerdez-vous". Si l'image égoïste du Portugais est souvent injustifiée, surfaite, ce geste-là trahit une autolâtrie inouïe, et surtout un abandon total du collectif.