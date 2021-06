Le Chili signalé orgie

Alors que la phase de poules de la Copa América bat son plein et se poursuit ce lundi soir avec un alléchant Uruguay-Chili à 23 heures, la sélection chilienne se retrouve en plein cœur d'une belle polémique. En cause, plusieurs joueurs de la sélection chilienne, dont Vidal et Medel, seraient accusés d'avoir organisé une soirée sexe en faisant venir des femmes, ainsi qu'un coiffeur, brisant de fait la bulle sanitaire. Entre rumeurs et démentis, retour sur les dernières heures très mouvementées de la Roja.

Une Fédération dans l'embarras

Deux. C'est le nombre de matchs disputés par le Chili depuis son entrée en lice dans cette 47édition de la Copa América. Des débuts timides mais corrects avec un match nul contre l'Argentine (1-1), et une courte victoire contre la Bolivie (1-0). Mais deux, c'est également le nombre de polémiques déclenchées par ladepuis le match d'ouverture du tournoi il y a huit jours. Il y eut d'abord l'épisode du conflit avec Nike, qui a amené la sélection à cacher le logo de la firme américaine sur son maillot lors de la rencontre contre la Bolivie. Puis, dimanche en fin d'après-midi, les rumeurs selon lesquelles la bulle sanitaire aurait été brisée par plusieurs joueurs de l'actuel deuxième du groupe A d'une Copa América décidément secouée par des turbulences qui semblent sans fin.L'information est sortie comme une bombe ce dimanche matin par les médias sud-américains : six joueurs de la sélection, dont les cadres Arturo Vidal, Gary Medel et Eduardo Vargas, auraient fait entrer des femmes dans l'hôtel où réside la sélection chilienne à Cuiabá, dans l'État de Mato Grosso au Brésil, pour une soirée haute en couleurs et en dépit de toutes les restrictions sanitaires imposées par la CONMEBOL. Une histoire qui a pris une ampleur folle en quelques heures, au point d'annuler la séance d'entrainement prévue ce dimanche et de laisser place à de nouvelles rumeurs des médias chiliens faisant état d'une possible démission de Martín Lasarte,