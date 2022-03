Le chemin de la liberdade des Brésiliens du Shakhtar Donetsk

Il y a douze jours, l'armée russe lançait ses chars à travers l'Ukraine. Piégés, comme de nombreux autres ressortissants étrangers désirant à tout prix fuir le conflit, les joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk ont d'abord vécu dans une pénible expectative. Terrés avec femmes et enfants au sous-sol d'un palace de Kiev, les Auriverdes sont parvenus, la peur au ventre, à rallier la gare et, au bout d'un très long voyage, ont atterri sur leur sol natal. Récit d'un long et éprouvant périple.

Angoissante attente

Ce souci de santé, Alan Patrick ne le regrettera sans doute jamais. Après que les médecins du club lui ont diagnostiqué une hernie inguinale, le milieu du Shakhtar Donetsk est parti en Allemagne le 20 février, afin de s'y faire opérer. Il était donc encore au pays de Goethe et de lalorsque Vladimir Poutine a ordonné, jeudi 24 février au petit matin, le lancement d'unesur le sol ukrainien. Dès le lendemain, le joueur de 30 ans a pu filer au Brésil. Ses compatriotes, nombreux dans les rangs des Mineurs, ne l'y ont rejoint que plusieurs jours plus tard. Au terme d'une attente angoissante et d'un voyage interminable.Outre Alan Patrick, ils sont douzeà composer la traditionnelle et réputée colonie brésilienne du Shakhtar cette saison (Marlon, Vitão, Ismaily, Dodô, Vinicius Tobías, Marcos Antônio, Maycon, David Neres, Pedrinho, Tetê, Fernando et Júnior Moraes, ce dernier disposant aussi de la nationalité ukrainienne). À l'évidence, aucun d'eux n'était dupe quant au contexte géopolitique tendu entre l'Ukraine et la Russie. Depuis 2014 et le déclenchement de la guerre du Donbass, ils n'ont d'ailleurs plus mis les pieds à Donetsk et jouent tous leurs matchs "à domicile" sur d'autres terrains, tantôt à Lviv, tantôt à Kharkiv. Souvent à Kiev, où ils vivent au quotidien. Et où ils ont été réveillés dans la peur, quand l'invasion russe a commencé., relate Franck Henouda, agent français ayant mis en place la filière brésilienne du Shakhtar au début des années 2000.Avec leurs femmes, leurs enfants et même, dans certains cas, leurs parents, les joueurs s'installent au sous-sol de ce palace kiévien. Roberto De Zerbi