Le château d'Ainay-le-Vieil, «petit Carcassonne» du Cher

Laissez-vous séduire par Ainay-le-Vieil, un château médiéval du Cher entouré d'une enceinte féodale intacte et de beaux jardins. crédit photo : Shutterstock

C'est à un voyage dans le temps que nous vous convions aujourd'hui. Édifié sur un site occupé jadis par les gallo-romains, fortifié dès le Moyen Âge, le château d'Ainay-le-Vieil dans le Cher est le lieu idéal pour une escapade en couple ou en famille. Visitez le logis pré-Renaissance, profitez des beaux jours pour découvrir son parc et ses jardins, avant un repos bien mérité dans l'un des hébergements proposés sur place.

Un château familial

Tours, douves, chemin de garde: aucun doute, nous sommes en présence d'un château fort. Propriété de Jacques Cœur, argentier de Charles VII, avant d'être confisqué au moment de sa disgrâce, Ainay-le-Vieil est acquis par Charles de Chevenon, seigneur de Bigny, en 1467. Au tout début du XVIe siècle, celui-ci fait édifier à l'intérieur de l'enceinte un logis pré-Renaissance de style Louis XII en brique et pierre, dans lequel ses descendants vivent toujours six siècles plus tard.

Parc et jardins remarquables

Une fois la visite du château achevée, dirigez-vous vers les deux pavillons de style Renaissance qui marquent l'entrée du parc paysager. Longez les canaux des jardins qui entourent le «Carré de l'île». Déambulez parmi les cinq jardins clos des chartreuses, avant de faire un détour par la roseraie pour admirer ses 180 variétés de roses anciennes.

Photographie du monde rural

Le château d'Ainay-le-Vieil accueille un musée des Arts et traditions populaires retraçant la vie du village à la veille de la Première guerre mondiale. Un aperçu du quotidien des fermiers, métayers, artisans aux nombreux savoir-faire oubliés, mais aussi bateliers et mariniers qui travaillaient avec leur péniche sur le canal du Berry.

Séjour d'exception au cœur de la campagne berrichonne

Envie de vous mettre au vert pour le week-end? Le château d'Ainay-le-Vieil vous accueille dans l'une de ses cinq chambres d'hôtes classées 4 épis d'où vous disposerez d'une vue exceptionnelle sur le monument et les douves, ainsi qu'un accès privilégié à la roseraie (à partir de 150 euros la nuit). Vous pourrez également loger dans l'un des trois gîtes aménagés dans les dépendances du château: la conciergerie, la grange et la capitainerie, qui proposent chacun entre 6 et 14 couchages (de 120 à 500 euros la nuit).

