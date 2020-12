Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le Celta Vigo tranquille contre Cadix Reuters • 15/12/2020 à 00:40







Le Celta Vigo tranquille contre Cadix par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir s'affrontaient le Celta Vigo et le Cadix CF en clôture la treizième journée de la Liga à l'Estadio de Balaidos. Les locaux se sont imposés sur le score de 4-0 grâce à des buts de Nolito, Aspas Beltran et Mendez. L'attaquant international espagnol Iago Aspas a été auteur d'un match incroyable avec un but et deux passes décisives. Ce match permet au Celta de remonter à la neuvième place du classement à seulement deux points de l'Europe alors que Cadix reste septième malgré la possibilité de remonter à la cinquième place ce soir.