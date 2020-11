Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le Celta s'impose, match nul entre la Real et Villarreal Reuters • 29/11/2020 à 23:16 Temps de lecture: 1 min







Le Celta s'impose, match nul entre la Real et Villarreal par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche soir se concluait la onzième journée de Liga avec deux matchs au programme. C'est notamment le cas de la Real Sociedad qui recevait Villarreal. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul grâce à deux penaltys 1-1. Le premier a été inscrit par Moreno à la sixième minute avant qu'Oyarzabal égalise à la trente-troisième minute. Les locaux conservent la tête du championnat alors que les visiteurs prennent la troisième place. Le deuxième match opposait le Celta Vigo et Grenade. Le Celta s'est imposé 3-1 avec notamment un but de Nolito qui leur permet de prendre l'air et de se rapprocher des places de non-relégables. Grenade reste à la huitième place.