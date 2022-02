Le carnet tactique de PSG-Real

Vainqueur sur le gong d'un Real minimal mardi soir, le PSG a répondu en grand aux doutes nés de sa première partie de saison et Mauricio Pochettino a récolté les fruits plantés lors de sa préparation méticuleuse des dernières semaines. Voilà une première marche de franchie.

Vents dans les dos

Il faut le voir debout, enfoui dans son caban, fusil chargé et mâchoire fermée à double tour. Voilà des semaines qu'accompagné de ses hommes de main, il ne vit que pour cette nuit, cette tournée de 90 minutes plus lourdes que toutes les 90 minutes portées depuis l'été. Dans un monde normal, Mauricio Pochettino aimerait être jugé sur l'intégralité de son tableau et non sur un coup de pinceau, mais le technicien argentin est entraîneur du PSG, ce qui implique un quotidien d'otage dans une bulle où le temps n'a pas de temps pour le temps. Alors, depuis quelques jours, l'Argentin, toujours habité par sa quête d'une "énergie universelle", cherche, comme lors de ses années anglaises, à déposer des citrons un peu partout pour absorber les énergies négatives entourant son effectif. Ce mardi soir est le début de la saison des heures qui font tout basculer et, pour l'occasion, Pochettino a payé l'apéritif durant le week-end dans les colonnes d'. Extrait : "" Sur les coups de 21h00, mardi soir, le rideau se lève.

