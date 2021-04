Le carnet tactique de PSG-Manchester City

Après 45 minutes passées à discuter entre les lignes grâce, entre autres, aux idées de Verratti et aux envolées de Di Maria, le PSG s'est fait retourner par Manchester City (1-2) et a laissé les hommes de Pep Guardiola le cuire à l'étouffée au cours d'une seconde période maîtrisée dans tous les registres par les visiteurs du Parc. Voilà comment.

Zone à risque et

Wembley, le 20 mai 1992. Alors que le FC Barcelone s'apprête à vivre la troisième finale de C1 de son histoire, Johan Cruyff se présente face à ses joueurs. Ces derniers se baladent depuis plusieurs jours avec un visage tendu et ne parlent entre eux que d'une chose : leur défaite six ans plus tôt, au même stade de la compétition, face au Steaua Bucarest. Pour tuer le temps et se vider l'esprit, Andoni Zubizarreta s'amuse alors à compter avec certains de ses partenaires le nombre de marches à gravir avant de soulever la coupe. Le soir de la rencontre, finalement remportée face à la Sampdoria, Cruyff, lui, ne demande qu'une chose à son groupe : "" De sortir et de s'amuser autant que possible. ", s'amusait à rembobiner Pep Guardiola mardi, à la veille de s'installer à la table de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG et d'y dénouer sa serviette." Le bonheur, c'est justement dans quoi baigne Guardiola, lui qui a su retaper au fil des derniers mois un Manchester City désormais animé à grande majorité par des milieux de terrain capables de jouer tous les rythmes et de déstructurer tous les blocs qu'ils croisent. Mercredi soir, à Paris, ce bonheur passait par une victoire et pour l'obtenir, l'entraîneur catalan n'avait demandé qu'une chose à ses soldats : "