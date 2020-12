Le carnet tactique de PSG-Lyon

Thomas Tuchel rêvait dimanche soir d'envoyer un message à la concurrence, l'Allemand a finalement vu l'OL débouler avec un plan millimétré, qui a coupé la parole au PSG. Récit tactique de la première victoire lyonnaise en Ligue 1 au Parc depuis 2007.

La clé Depay et la parole coupée

" Si le cinéaste italien Pier Paolo Pasolini avait pu se rendre au Parc des Princes dimanche soir, peut-être se serait-il arraché les cheveux devant l'incapacité des Parisiens à construire des phrases convenables. Ou peut-être, au contraire, Pasolini se serait-il rapidement levé pour saluer l'exploit de Rudi Garcia, un entraîneur qui a vu ses joueurs réussir un tour de force décisif à Paris : couper la parole à leurs hôtes du soir. Là est le principal coup du coach lyonnais, qui n'est pas venu dire autre chose après l'exposé de son équipe : "" Au bout la prise est quand même immense : pour la première fois depuis octobre 2007, l'OL, co-leader du championnat avec le LOSC, a remporté un match de Ligue 1 au Parc et pour la première fois depuis le début de l'ère QSI, le PSG a bouclé sa soirée avec un seul tir cadré. Rien que ça.Mais comment les Lyonnais ont-il réussi à fermer le clapet de la bande à Tuchel ? Puisque c'est la passe qui relie et permet aux différents pions d'une équipe de discuter entre eux, le plan de Garcia, dimanche soir, a été simple et rapidement visible. L'objectif ? Forcer le PSG, via un pressing haut, à déclencher des passes axiales et l'enchaîner de baffes ensuite. Au Parc, la première ligne de pression de l'OL n'a pas forcément été très agressive, elle s'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com