Le carnet tactique de PSG-Bayern

Secoué à Munich il y a une semaine, le PSG s'est incliné mardi soir (0-1) au Parc mais a, grâce à plusieurs ajustements collectifs et à une performance plus en maîtrise, réussi à se qualifier face à un Bayern qui a lui aussi changer d'approche avec les coups reçus à l'aller. Décryptage.

Danse

On pourrait appeler ça un moment Neymar. Alors qu'il vient d'être touché pour la énième fois de la nuit dans le dos de la paire Alaba-Kimmich, le Brésilien est attrapé par le col. Pied posé sur le ballon, signe qu'un nouveau mauvais coup se prépare, il décide de laisser Presnel Kimpembe jouer le coup franc qu'il vient de récupérer. Un leurre. Le défenseur français feinte une ouverture en direction d'Angel Di Maria et laisse finalement son coéquipier revenir dans ses pattes, avant de le voir déclencher un jeu à trois avec Draxler et Diallo côté gauche. Puis, un moment Neymar démarre : comme s'il était exempté de certaines règles physiques à la manière d'un Michael Jordan, d'un Wayne Gretzky ou d'un André Agassi, le numéro 10 parisien s'allume, efface Müller et Kimmich d'un double contact somptueux et pénètre dans le dernier tiers du Bayern afin de toucher Kylian Mbappé, qui peut alors tourner le jeu vers Di Maria. Trouvé dans la surface, l'Argentin élimine sur un pas un Alphonso Davies transformé au fil de la soirée en poupée de chiffon et fait glisser le ballon entre les jambes de Neuer. Là, Neymar apparaît de nouveau et est à un crampon d'enfin pouvoir battre une défense munichoise torturée depuis plus de cinquante minutes. Increvable organisateur, artiste déséquilibrant et cible pour casser le pressing adverse avant de mettre le bordel dans les espaces, le Brésilien refuse de s'arrêter, ne cessant de jongler entre les rôles et livrant alors à l'Europe du foot l'un des matchs les plus aboutis de sa vie parisienne. Dans une bulle où les joueurs sont souvent réduits à des lignes de chiffres, c'est une ode à la liberté, à l'insolence et à l'imagination. Mardi soir, Neymar a été l'un des lampions du Parc des Princes où, une semaine après s'être arraché contre les éléments pour sortir triomphant de Munich (2-3), le PSG a validé sa qualification pour le troisième dernier carré de son histoire avec la Ligue des champions malgré une défaite (0-1) concédée au terme de la deuxième rencontre d'une double confrontation de fou furieux. Nuance : s'ils ont perdu, les Parisiens n'ont cette fois pas laissé le Bayern imposer son scénario.