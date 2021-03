Le carnet tactique de PSG-Barça

Trois semaines après la démonstration du Camp Nou, le PSG s'est qualifié mercredi soir pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant le Barça au bout d'un non-match retour (1-1). Alerte : un roseau peut finir par se casser.

Il est 21h23, au Parc des Princes, et les têtes parisiennes tournent dans tous les sens. Alors que Mauricio Pochettino répétait depuis plusieurs jours avoir "" pour dominer une deuxième fois en trois semaines le Barça, son PSG a finalement la langue coupée. Trouvé à la frontière de sa surface de réparation, Clément Lenglet, à peine pressé par Julian Draxler, lève le menton et lance son énième mouvement du soir en direction de Jordi Alba, situé à sa gauche, le long de la ligne de touche. Le score est alors de 0-0, quand Frenkie de Jong, glissé dans l'axe d'une défense à trois boutons par Ronald Koeman, sort pour offrir une solution de passe à Alba et forcer dans le même temps Idrissa Gueye à grimper d'un cran. Un une-deux s'enclenche alors entre le poupon néerlandais et le latéral espagnol, tandis qu'Antoine Griezmann décroche à son tour afin d'attirer sur ses talons un Leandro Paredes endormi, mollement soutenu par un Verratti pas beaucoup plus réveillé. Malin, le Français dévie en une touche pour trouver Busquets dans le dos du milieu italien et voilà le Barça prêt à percer une énième fois le PSG dans un domaine aussi craint qu'attendu avant la rencontre : la transition offensive. Libre de toute pression, la tour de contrôle catalane, essorée par l'intensité parisienne trois semaines plus tôt au Camp Nou, peut alors ouvrir côté droit vers un Sergino Dest lancé à toute allure, si vite qu'il va finir par canarder la barre transversale d'un Keylor Navas abandonné. Sur son banc, Mauricio Pochettino hurle, se gratte la tête et comprend que le PSG est de nouveau au bord du n'importe quoi. Une demi-heure plus tard, l'Argentin se présente face à ses hommes et fait trembler le vestiaire. Sur les coups de 23h00, Marquinhos racontera la scène : "