Le carnet tactique de Manchester City-PSG

Piqué d'entrée par une ouverture pirlesque d'Ederson et un but de Mahrez, le PSG a réussi à ligoter le double pivot de Manchester City, puis s'est fait aplatir, comme à l'aller, par le resserrage de mailles d'un Pep Guardiola qui a rapidement abandonné le combat de la possession, mardi soir. Au bout, les Parisiens ont pris la porte (2-0).

Un jour de septembre 2006, quelques heures avant de disputer l'un des matchs les plus romanesques de sa vie face à Márcos Baghdatis, André Agassi s'était laissé aller à une théorie sur les papillons : "" Interrogé dans le week-end par le site officiel du PSG, Neymar avait choisi son papillon à l'heure de retrouver Manchester City pour la deuxième fois en moins d'une semaine : le Brésilien se rêvait en sphinx tête de mort et affirmait avant le coup d'envoi qu'il serait "" à partir "", quitte à "m". Privé de Kylian Mbappé et Idrissa Gueye, deux des lépidoptères les plus précieux de sa collection, Mauricio Pochettino, lui, avait fait une autre annonce : l'Argentin voulait regarder Guardiola les yeux dans les yeux sur le terrain de la possession. Et c'est ce qu'il a fait, mardi soir, dans un Etihad Stadium glacé, le coach parisien débarquant à Manchester habillé dans un 4-3-3 dessiné pour ligoter et torturer le double pivot d'un Pep Guardiola qui, parce qu'il avait anticipé le fait que son homologue ferait "quelque chose de nouveau" pour ce retour, avait décidé d'ajuster lui aussi deux choses en préférant Zinchenko à Cancelo côté gauche, puis Fernandinho à Rodri pour épauler Gundogan au cœur de son réacteur. Résultat, la rencontre s'est en partie jouée sur ce choix de Guardiola : celui de faire confiance à son vieux briscard de 36 ans, capitaine d'une nuit où on aura progressivement vu le Brésilien passer du papillon à la guêpe.