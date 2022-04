Le carnet tactique de Manchester City-Atlético

Alors qu'ils ne s'étaient plus croisés depuis le printemps 2016, Pep Guardiola et Diego Simeone se sont retrouvés mardi soir, à l'Etihad Stadium, avec Manchester City et l'Atlético. Retour sur un débat tactique qui a vu les Madrilènes construire, entre autres, l'un des plus beaux murs de leur histoire.

Au bout d'un dîner en crampons brûlant, lors duquel les neurones des différents invités ne sont pas passés loin de griller au milieu d'un océan de folie, Diego Simeone s'avance et pose son cœur sur la table d'une salle de presse, à Munich. Nous sommes le 3 mai 2016 et l'Argentin, alors fraîchement qualifié pour la deuxième finale de Ligue des champions de sa vie d'entraîneur, dit : "" Malheur pour le Bayern : bien que longtemps emprisonné dans son camp par l'animation dessinée par Pep Guardiola (un 3-3-4 sauvage, porté, entre autres, par un duo Alaba-Ribéry électrique sur le côté gauche et un Boateng royal dans son rôle de meneur de jeu reculé), l'Atlético de Simeone, vainqueur de la manche aller à Madrid sur un slalom gagnant de Saúl Ñíguez (1-0), a vu une fenêtre s'ouvrir, dans laquelle Antoine Griezmann à sauter pour égaliser et attraper au vol un ticket d'or pour disputer une finale à Milan. Questionné six ans plus tard à l'occasion d'un épisode de la série qui lui est actuellement consacrée --, Diego Simeone a de nouveau parlé de cette nuit allemande comme d'un match "" et de sa volonté assumée de transformer sa propre surface de réparation "" (33 tirs et 35 centres concédés, 45 ballons dégagés, un Bayern laissé avec 73% de possession de balle) lors de la bataille de l'Allianz Arena. Interrogé à la même occasion, Pep Guardiola, lui, a souri : "Depuis 2016, date de la dernière confrontation entre une équipe de Simeone et une équipe de Guardiola, certaines choses ont évidemment évolué. Le technicien argentin est notamment redevenu champion d'Espagne au printemps 2021 en acceptant de rompre avec son éternel 4-4-2 et d'ajouter parfois un élément en phase offensive pour tromper des adversaires progressivement devenus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com