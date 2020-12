Le carnet tactique de Lille-PSG

Une semaine après avoir s'être fait rentrer dedans par l'OL et quelques jours après une victoire poussive face à Lorient, le PSG, privé de son détonateur Neymar, a dominé le LOSC dimanche soir dans le choc entre les deux meilleures défenses de Ligue 1. Pas suffisant pour s'imposer (0-0), mais suffisant pour noter une grande prestation collective.

Marquinhos, le point de bascule

Treize passes. 43 secondes. Et onze hommes qui suffoquent. L'horloge de Pierre-Mauroy affiche 21h44 et le LOSC ne respire quasiment plus. Une séquence sert alors de pièce à conviction. Après une bonne couverture de Alessandro Florenzi devant Jonathan Bamba, le PSG enclenche une énième phase de possession. Thilo Kehrer trouve Keylor Navas en retrait, qui décale ensuite Presnel Kimpembe sur sa gauche. Alors qu'Idrissa Gueye décroche, Yazici ne sait plus où donner de la tête. Dans son dos, Marquinhos, qui s'amuse à se déguiser en sentinelle, est alors touché. Puis, le Brésilien va chercher Angel Di Maria dans l'interligne droit, derrière la deuxième ligne de pression lilloise. L'Argentin temporise, recule, se met sur son pied gauche, puis tourne le jeu vers Kurzawa. Le latéral gauche parisien voit ensuite Gueye sur sa droite. De là, le PSG n'a plus qu'à faire sortir les tiroirs nordistes un par un : Gueye fait sortir Ikoné, Marquinhos fait la même chose avec Yazici, puis Di Maria fait grimper Soumaré alors que Bamba saute sur Verratti. L'Italien trébuche mais réussit, sur une jambe, à retrouver Di Maria dans le dos de Soumaré. Retour sur l'aile droite, avec Florenzi, qui feinte une passe, assez bien pour embarquer Benjamin André, avant de trouver Di Maria en retrait, qui enrhume le milieu lillois, avant d'envoyer une praline sur Sven Botman. Pas de but, mais une sensation, parfaitement résumée par Christophe Galtier après la rencontre : "" Un peu plus d'une heure après cette séquence, le coach nordiste peut souffler : si son LOSC tire la langue, il a réussi à sortir vivant de ce sommet (0-0). Presque un miracle.Presque un miracle puisque le PSG a sorti son match le plus abouti tactiquement depuis un bon bout de temps. Face à la presse, Thomas Tuchel a appuyé dans ce sens : "