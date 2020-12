Le carnet tactique de Lille-Monaco

Depuis le début de saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur les points tactiques marquants du week-end écoulé. Après douze épisodes et après avoir mis en avant la très grande majorité des approches des différents vaisseaux de Ligue 1, petite évolution avec le récit tactique, chaque lundi, d'une unique rencontre ou de la prestation d'un joueur. Premier volet avec la guerre des équipes jumelles remportée dimanche, à l'heure du JT, par le LOSC face à l'AS Monaco (2-1).

Le triple vitrage du LOSC

Peut-être est-ce à cause des images de Milan, de celles plus fraîches de la démolition de Lorient ou tout simplement de ce que l'on raconte depuis plusieurs semaines. Peut-être est-ce à cause de la récente deuxième mi-temps livrée face au PSG, des trente premières minutes jouées à Nice ou des leçons offertes contre Bordeaux et contre Nîmes. Oui, peut-être est-ce à cause de tout cela - sans aucun doute même - que dimanche, à l'heure du flan pâtissier, le LOSC et l'AS Monaco se regardent dans le blanc des yeux pendant de longues minutes. Il y a, en même temps, de quoi claquer des dents. Quelques chiffres à la volée : troisième de Ligue 1 avant l'explication dominicale, Lille affiche la troisième meilleure attaque du pays, est la deuxième équipe cadrant le plus ses tentatives du championnat et se balade en étant la deuxième équipe de Ligue 1 concédant le moins de tirs par rencontre. Monaco, de son côté, a aussi ses références : deuxième meilleure attaque de Ligue 1, deuxième équipe qui tire le plus par match, troisième équipe qui tient le plus le ballon, équipe qui concède le moins de tirs par match, troisième équipe qui tacle le plus... Reste que si l'on rêvait ce choc étourdissant, ses premières notes sont saccadées et lentes. On se teste, on se pique, on se renifle, mais on se touche à peine. Le LOSC laisse l'ASM venir pour mieux la balayer, mais s'amuse surtout à boucher l'intégralité des circuits de sa proie du jour. Christophe Galtier lâche ici son premier message du jour, sans doute le plus important : si sa meute de Dogues sait faire exploser les pétards, elle sait surtout quadriller le terrain comme peu d'équipes de Ligue 1 et emmener ses adversaires dans une guerre de petits trous.C'est ce que raconte tout de suite un début de rencontre fermé à double tour, qui voit le bloc lillois faire l'essuie-glace face à un 4-4-2 monégasque plus prudent que contre Nîmes. Si Niko Kovac s'est félicité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com