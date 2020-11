Le carnet tactique de la onzième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Cette semaine, retour sur un Monaco-PSG double face, sur la masterclass livrée par Andy Delort face à Strasbourg et sur le duo Yaz?c?-David.

? Monaco-PSG : quand Kova? passe un scénario à la javel

Alors que l'ASM vit un début de match plutôt tranquille, Vito Mannone tache la sortie de balle monégasque en ajustant mal sa relance en direction de Matsima. Heureusement, derrière, l'Italien va se rattraper devant Moise Kean.

Quelques minutes plus tard, nouvelle cassure dans la sortie de balle : trouvé côté droit, Matsima cherche Volland, mais va rendre le ballon au PSG.

Puis, première vraie explosion

Il y avait tous les ingrédients pour que la cocotte explose et c'est exactement ce que souhaitait aussi Niko Kova? qui, depuis le début de la semaine, cherchait à planter un message et un seul dans la tête de ses joueurs : le PSG est une équipeet non un groupe de petits aliens. Ainsi, tout était possible à condition deet de jouer, soit tout ce que la bande à Kova? n'a d'abord pas fait vendredi soir, le premier acte de ce Monaco-PSG tournant au film d'erreurs pour l'ASM. Sans Wissam Ben Yedder, positif à la Covid-19, le Croate avait décidé de coiffer son 4-4-1-1 brillant contre Bordeaux et à Nice avec Willem Geubbels et de titulariser pour la première fois depuis fin septembre Fodé Ballo-Touré à gauche de sa défense. Résultat : à l'heure de l'entracte, Kova? a vu ses joueurs rentrer avec les yeux explosés, des nœuds au ventre, deux buts de retard et une seule petite frappe cadrée - aucune dans le jeu puisque Volland a chauffé les gants de Keylor Navas sur coup franc. Mais comment l'expliquer ? Kova? :Si on joue vite, en une touche, on peut bouger un bloc qui offre autant d'espaces que celui du PSG, mais encore faut-il éviter de s'automutiler, car si l'AS Monaco n'a pas connu de grosses turbulencesballon, elle a provoqué un paquet d'explosionsballon.