Le carnet tactique de la finale de C1 2022

Au terme d'une finale jouée sur un rythme dicté par son Real, Carlo Ancelotti a remporté samedi soir la quatrième Ligue des champions de sa carrière d'entraîneur et a vu ses piliers, notamment les poumons historiques de son milieu et les bras tentaculaires de son gardien, empêcher Liverpool de répéter les temps forts.

La guerre du sablier

Une scène pour l'histoire : alors que Clément Turpin siffle à trois reprises dans la nuit de Saint-Denis, deux hommes s'allongent instantanément sur la pelouse du Stade de France, séchés par l'émotion d'une conquête effroyable pour les nerfs et enivrante pour les esprits. Puis, un troisième s'approche. Il se couche sur le dos du premier, le serre dans ses bras et le fait tourner sur le gazon. Le second viendra quelques secondes plus tard se joindre à ses deux potes. Ces trois types ont déjà tout gagné ensemble, mais l'épopée qui a pris fin samedi soir, au bout d'une campagne marquée par une maîtrise mystique des temps forts et des temps faibles, ce qu'une finale où ils auront majoritairement su être les maîtres du temps a symbolisée, sera rangée dans un tiroir à part. Alors que les cotillons étaient en train de tomber sur les têtes, Dani Ceballos, entré dans les dernières minutes et qui a croqué une balle de 2-0 dans le temps additionnel, a tenu à préciser une chose : "" La force de l'habitude, sûrement, mais ainsi va la vie : samedi soir, le Real Madrid a une nouvelle fois pris un paquet de coups (24 tirs, dont 9 cadrés), vu Liverpool enchaîner les centres dans le vide (21 tentés pour 3 réussis) et Thibaut Courtois multiplier les exploits hors-normes, mais le patron de ce tournoi a également su grimper le plus haut col de sa saison avec calme et assurance, à l'image de son trio Modrić-Casemiro-Kroos, 98 ans cumulés. ", a appuyé Carlo Ancelotti face à la presse après la rencontre." Le quatorzième sacre en C1 de l'histoire du club madrilène est bien plus qu'une simple histoire de chance. Cette finale en a été la preuve.Alors bien sûr, le Real Madrid a de nouveau moins tiré