Le carnet tactique de France-Bosnie

Accrochée par la Bosnie (1-1) mercredi soir à Strasbourg, l'équipe de France a rapidement retrouvé ses mauvais réflexes de l'Euro dans une rencontre sans grande intensité que les Bleus ont bouclée en infériorité numérique. Mais comment dissiper ce flou persistant ?

Le silence de la première ligne

Il paraît que Didier Deschamps a cassé ses rétroviseurs. Du moins, c'est ce que le sélectionneur des Bleus s'entête à raconter depuis quelques jours, tout en alimentant ses sorties médiatiques d'un grand murmure : celui d'un retour à ce qui a fait les succès récents de l'équipe de France., soufflait-il ainsi àmi-août, à l'heure où il était invité à tirer le bilan d'un Euro dont ses hommes ont été évacués dès les huitièmes de finale., poursuivait-il mardi, avant la rentrée internationale de sa troupe face à la Bosnie, en match de qualification à la Coupe du monde 2022.Alors ? Alors, mercredi soir, l'équipe de France n'a répondu à aucun des deux objectifs fixés par son sélectionneur en n'étant pas spécialement solide défensivement et en livrant, ce qui est peut-être le plus préoccupant, l'une de ses prestations offensives les plus pauvres depuis longtemps (9 tirs, 2 cadrés). L'argument d'un Euro accident ne pourra tenir éternellement : ces Bleus avancent toujours à la liberté excessive, ne cessent de remettre leur destin entre les mains du pied droit de Paul Pogba et conjuguent encore le foot aux exploits individuels plutôt qu'aux réponses réfléchies. Mais jusqu'à quand ?Il est évidemment important, d'abord, de replacer ce nul face à la Bosnie (1-1), concédé au bout d'une seconde période quasiment disputée en intégralité à dix contre onze après l'expulsion de Jules Koundé pour un coup de serpe assez fou, dans son contexte. Un match de septembre n'étant pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com