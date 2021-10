Le carnet tactique de Belgique-France

Menée de deux buts au bout d'une première période où elle a d'abord confirmé des failles sans ballon, l'équipe de France a su sortir le bélier au retour des vestiaires pour confiner la Belgique dans son camp grâce à un pressing efficace et rarement vu sous Deschamps. Ainsi les Bleus ont fini par remporter une guerre des nerfs bouillante en rendant une copie générale faite de tâches et d'éclats.

Encore sonné par une nuit qui aura vu les Bleus dîner en tête à tête avec le supplice, puis s'offrir une virée avec le vertige, Paul Pogba s'avance face caméra et laisse apparaître un visage éreinté par l'intensité émotionnelle du moment tout juste vécu. Puis, le milieu de Manchester United se lance :Quarante ans après l'envolée de Jacques Brel sur la sueur, la discipline et son rejet des, Turin a été le théâtre, jeudi soir, d'un miracle. Ou plutôt d'une grande explication de texte, qui s'est jouée au fond du vestiaire visiteur de l'Allianz Stadium et qui aura eu une conséquence simple : menée 2-0 à la mi-temps par une Belgique emballante et alors que personne n'aurait misé un kopeck sur un grand renversement de scénario, l'équipe de France s'est offerte une chevauchée fantastique pour arracher son billet pour la deuxième finale de Ligue des nations de l'histoire. Mais comment expliquer rationnellement cette grande bascule, ce passage d'une fin de premier acte passée en apnée à une seconde période rythmée par des secousses de fête foraine ? Peut-être avant tout car, comme le chantait aussi Brel, il existe deux sortes de temps : celui quiet celui qui. L'histoire récente du jeu ne dit pas autre chose et a déjà assez prouvé que l'équipe de France est aussi dangereuse lorsqu'elle entrevoit le précipice que la Belgique vulnérable lorsqu'elle s'imagine arrivée, ce que Thibaut Courtois a aussi expliqué dans les couloirs de Turin :