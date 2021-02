Le carnet tactique de Barça-PSG

Au terme d'une rencontre totale (1-4), le PSG a chassé une partie de ses démons catalans et pourra accueillir le Barça dans trois semaines avec une copie référence imprimée au fond du crâne. Récit tactique d'une soirée sans tâche, décryptée en compagnie de l'ancien latéral du club parisien, Didier Domi.

Mbappé,

Il se murmurait, ici et là, qu'il était l'heure, pour Kylian Mbappé, de choisir son camp, que ce rendez-vous au Camp Nou était un carrefour entre deux destins bien distincts. Mardi matin, dans les colonnes d', voilà ce qu'écrivait le journaliste Diego Torres : ""jugador de jugadas". " Torres reprenait ici un concept de Juanma Lillo, qui a toujours cherché à distinguer, à juste titre, les joueurs souhaitant briller par séquences et ceux souhaitant jouer au football. Privé de Neymar et d'Angel Di Maria, deux des plus belles ampoules de sa guirlande offensive parisienne, Mauricio Pochettino y était aussi allé de son petit coup de pression lundi : "" Et à quoi s'attendait Ronald Koeman ? ", avait averti le technicien néerlandais, à la veille de diriger le match le plus important de son début d'aventure au Barça." Verdict : Mbappé a profité de ce Barcelone-PSG pour dessiner sa plus belle copie sous le maillot parisien (avec celle écrite à Bruges, en octobre 2019) et pour vivre l'une des plus belles nuits de sa jeune carrière (sa plus belle journée restera à jamais son match face à l'Argentine au Mondial 2018). L'attaquant français, auteur d'un triplé, est surtout ce matin le symbole d'un PSG qui a su faire en sorte que ce match aller devienne une distribution de confettis (1-4).