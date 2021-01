Le carnet tactique d'OM-Lens

Vainqueur du PSG en septembre, puis de Rennes et Monaco en décembre, le RC Lens s'est offert le scalp de l'OM (0-1) mercredi soir en match en retard de la neuvième journée de Ligue 1 et est ce matin septième du championnat. Récit d'une nouvelle opération tactique réussie.

Le Vélodrome des soirs de semaine nous a habitué cette saison à des nuits étranges, souvent sans lumière et sans sourire, exception faite d'un drôle de succès de début d'année gratté face à Montpellier. Hier, personne n'a donc été surpris : l'OM était dans le dur et a finalement décidé de se rouler dans la crise. Quatre jours après une défaite tâche contre Nîmes, le Vélodrome a de nouveau été le théâtre d'un spectacle vulgaire, fait d'erreurs techniques grotesques et de galipettes médiatiques réalisées par les salariés d'un club en panique. Lundi, à deux jours de la réception du RC Lens, André Villas Boas était pourtant venu raconter l'histoire d'une prise de conscience collective. ", soufflait alors l'entraîneur portugais." Verdict ? Mercredi soir, on a retrouvé le coach de l'OM avec le même visage grave et une mitraillette toujours chargée : "" Si l'avenir du technicien semble toujours s'inscrire pour le moment à l'OM, le passage en ville des Lensois a donc tourné au vinaigre : après avoir cogné le PSG en septembre (1-0), gagné à Rennes (0-2) et saccagé Monaco (0-3), le Racing s'est en effet payé le luxe de couler la bande à Villas-Boas (0-1) grâce à une nouvelle performance tactique cousue sur mesure. Il faut ici saluer Franck Haise, pilote d'un navire sang et or ambitieux, joueur et décomplexé. Un Haise qui a de nouveau abattu la carte de l'humilité au Vélodrome : "