Le carnet tactique d'Inter-Real

Ligoté en première période par une Inter longtemps impeccable, le Real Madrid a su s'ajuster après l'entracte pour équilibrer son premier rendez-vous européen de la saison. Puis, sur le gong, il a sorti son masque favori : celui de l'assassin à qui on n'apprend pas à faire la grimace. Retour tactique sur la drôle de nuit de San Siro.

Le spécifique sortie de balle de l'Inter

Début juillet, alors que l'Italie s'apprêtait à voir Roberto Mancini et ses bandits soulever l'Europe à Londres, Simone Inzaghi s'était avancé dans une salle de presse de Milan et avait pour la première fois regardé dans les yeux son nouveau défi. Pas n'importe lequel. Un défi majeur, brûlant : la reprise de la barre d'une Inter championne d'Italie avec un Antonio Conte lassé par la situation économique du club milanais et les étincelles constantes avec ses dirigeants. C'est alors en anti-Conte qu'Inzaghi s'était pointé, jouant la carte des câlins auxet révélant une promesse de ses patrons : celle de conserver un navire, capable de résister aux vagues malgré les départs de plusieurs boulons essentiels (Lukaku, Young, Hakimi)., avait alors soufflé le nouveau capitaine.Ses trois premières sorties en championnat étaient plutôt rassurantes malgré un nul bancal face à la Sampdoria (2-2) dimanche et quelques ajustements au système déployé sous Conte liés au choix de certains profils, la tour Džeko n'offrant notamment pas les mêmes atouts que le fou Lukaku. Mais ce mercredi soir, Simone Inzaghi et son nouvel équipage passaient un test majeur au San Siro face au Real d'Ancelotti, autre bateau en reconstruction. Bilan de la croisière : si cette Inter n'a pas attrapé les points, elle a au moins attrapé les cœurs.Durant 60 grosses minutes, le Real a alors été poussé au bord de la rupture, subissant au total 16 tirs (dont 5 cadrés) et confirmant les failles vues ce week-end lors d'une démolition du Celta (5-2) qui ne disait