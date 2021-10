information fournie par So Foot • 11/10/2021 à 11:00

Le carnet tactique d'Espagne-France

L'Espagne avait annoncé qu'elle ne changerait pas de robe avant de défier les Bleus et l'Espagne a tenu parole. Propriétaire du ballon durant la grande majorité du sommet de Milan, la Roja n'aura malgré tout inquiété que partiellement une équipe de France qui a su découvrir son pressing au fil de cette finale de la Ligue des Nations et être portée par ses super-héros habituels (Pogba, Mbappé, Benzema) pour faire péter les cotillons.

" Ainsi parlait Jorge Valdano, il y a quelques jours, dans les colonnes d'pour évoquer son coup de coeur pour un Luis Enrique venu cette semaine en Italie, un peu moins de trois mois après avoir plié en demi-finale de l'Euro sous les coups du destin, pour passer un nouveau test et rien d'autre.Porté par ses convictions et imperturbable face aux flèches parfois tirées par un monde médiatique qu'il méprise de tout temps, le chef de las'est pointé à cette Ligue des Nations en moniteur de colo, accompagné d'un groupe majoritairement composé de gosses, à qui il a fixé les mêmes règles qu'à tous ceux passés entre ses doigts : restez vous-même, gardez notre idée de jeu en toutes circonstances, amusez-vous et amusez-les. ", avait-il prévenu samedi, à vingt-quatre heures d'affronter la France à Milan.