Le Cameroun, une sixième étoile dans le viseur

Ce dimanche au stade Olembé de Yaoundé, le Cameroun, qui attendait de recevoir l'évènement depuis 1972, va lancer sa Coupe d'Afrique des nations face à l'outsider burkinabè. Après 50 ans d'attente, dont trois de tergiversation totale marqués par des retards de travaux et une délocalisation, le pays veut ainsi mettre les petits plats dans les grands. Sans fond de jeu particulier, mais armés de leur traditionnel "hemlè" et poussés par Samuel Eto'o depuis la loge, les Lions aux cinq titres continentaux rêvent de dribbler le contexte pandémique. Histoire de rappeler que leur dignité est indomptable, et surtout que la victoire coule dans leurs veines ad vitam aeternam.

Des Lions boîteux

Il paraît que tout vient à point à qui sait attendre. En 2014, la Confédération africaine de football (CAF) désignait le Cameroun comme pays hôte de la CAN 2019. Après lui avoir retiré l'organisation au profit de l'Égypte, à cause de l'insécurité à l'ouest du pays liée à la crise anglophone et de retards de travaux à Douala ou Yaoundé, elle choisit de compenser et de lui octroyer l'édition 2021. Mais là encore, le sort s'en mêle : décalée dans un premier temps de juin à janvier en raison de la pandémie de Covid-19, la Coupe d'Afrique est finalement reportée d'un an, et fixée à la période janvier-février 2022. Le temps pour la patrie de Roger Milla et de Joseph-Antoine Bell de ne rien laisser au hasard, et même d'élire un nouveau président à la tête de sa Fédération de football, la Fecafoot.Son nom ? Samuel Eto'o fils , qui sera plus attendu sur les questions internes et les problématiques quotidiennes (écoles de football et formation, restructuration du championnat, probité au sein des institutions, fin des querelles autour des primes), que sur sa gestion de la CAN 2021. Désormais quadragénaire, il ne devra pas tomber dans l'hubris du pouvoir, lui qui est déjà critiqué - en parallèle - pour son rôle d'ambassadeur du Mondial qatari. Mais comme Thomas Nkono en son temps auprès de Gianluigi Buffon, sa seule présence pourrait inspirer les Lions indomptables de Toni Conceição dans leur quête d'une sixième étoile. Des fauves encore épris de miaulements, qui manquent cruellement de charisme et de leadership. De quoi entamer (un peu), la légendaire confiance camerounaise, à l'approche du premier test grandeur nature ?Naturellement qualifié d'office, le Cameroun a toutefois pris part aux qualifications, et terminé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com