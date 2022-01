Le Cameroun écarte dans la douleur des Comores héroïques

Les Comores ont joué avec un joueur de champ dans les buts pendant tout le match et ont été réduits à 10 dès la 7e minute. Malgré cela, Chaker Alhadhur et ses coéquipiers ont été héroïques face au pays organisateur et n'ont perdu que d'extrême justesse (2-1). Ce lundi soir, le Cameroun s'est peut-être qualifié pour les quarts de finale de la CAN, mais le grand vainqueur est comorien.

Cameroun 2-1 Comores

Alhadur, gardien d'un soir

M'Changama sauve l'honneur

Le match de la honte, le coup franc de l'année.D'une solidarité remarquable face au pays hôte malgré les événements contraires, les Comores ont livré une prestation qui restera dans les annales, mais leur aventure à la CAN 2021 doit s'arrêter en huitièmes de finale (1-2). Le Cameroun, lui, n'a toujours pas livré de match référence et aura fort à faire face à la Gambie .Une douzaine de cas de Covid dont le sélectionneur Amir Abdou et l'atout charme Faïz Selemani, un gardien - Chakher Alhadhur - qui n'en est pas un et une dérogation qui ne passe pas. Les Cœlacanthes avaient toutes les raisons du monde de s'estimer lésés et désavantagés avant de se mesurer aux Lions indomptables. Comme pour ne rien arranger, les Comoriens sont même réduits à dix après six petites minutes, à la suite d'une semelle involontaire du capitaine Abdou sur Ngamaleu. Pour autant, malgré les situations d'Aboubakar et Toko-Ekambi, la crispation règne côté camerounais, en témoigne le manque d'assurance d'André Onana sur la moindre sortie. Et puis Hongla entre en scène au pressing : à la récupération, le Véronais initie l'ouverture du score de Toko-Ekambi, décalé par AboubakarPlus confiant sur sa ligne, Onana s'emploie, coup sur coup devant Mogni et Ben (33), pour préserver l'avantage du Cameroun : d'abord à l'horizontale devant Mogni, puis du bout… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com