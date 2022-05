Le calvaire des U19 de Pieve di Lota

Dans le haut du tableau au moment de voir la Fédération française de football geler toutes les compétitions à la suite de la crise du Covid, les jeunes joueurs de l'ASC Pieve di Lota se sont donné le droit de disputer le championnat des U19 nationaux pour la première fois de leur histoire. Loin d'être préparé à répondre aux exigences sportives et économiques de monde professionnel, le club corse a vécu une saison cauchemardesque. Mais à trop regarder les résultats, on en oublie souvent le principal : le plaisir de jouer.

"Dès le début, on savait qu'on allait au casse-pipe." Julien Calendini, entraîneur des U19 nationaux

Saisonniers, magiciens et 15% de possession de balle

26 matchs, 26 défaites, 7 buts marqués, 197 encaissés. Avec de tels chiffres, il y a de quoi faire de la saison de l'ASC Pieve di Lota, club situé à quelques kilomètres au nord de Bastia, la pire de l'histoire des U19 nationaux. Mais une fois les résultats mis de côté, il y a deux choses primordiales à savoir sur ce club corse. D'abord qu'on ne prononce pas le. Et ensuite que ces lourdes défaites tout au long de la saison contre plusieurs centres de formation ne sont qu'anecdotiques. Et pour cause : dans la commune de San Martinu di Lota, peuplée d'à peine 3000 âmes, on croit au travail et au plaisir du ballon rond, loin d'un monde qui se veut de plus en plus professionnel.12-0 face à Toulouse, 18-0 contre Cannes, 9-0 contre Montpellier... Toute la saison, les week-ends cauchemardesques se sont succédé au nord de l'Île de Beauté., confie le président du club Serge Fity., reprend Julien Calendini, entraîneur des U19 nationaux et pensionnaire de Pieve di Lota depuis quinze ans.Lucide à l'autre bout du fil, le coach du bon dernier du classement assure aussi avoir vu certaines de ses recrues quitter le bateau