Le BvB tient le coup face à Manchester City et assure sa qualification

Porté par un Signal Iduna Park incandescent, Dortmund a tenu tête à Manchester City dans ce duel au sommet du groupe G (0-0). Non sans souffrir, les hommes d'Edin Terzic ont assuré l'essentiel : la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Dortmund 0-0 Manchester City

Un BvB appliqué mais muet

C'était l'acte 2 du choc au sommet de ce groupe G. Le temps des retrouvailles entre l'ogre norvégien Erling Haaland et son ancien jardin, le Signal Iduna Park et l'heure de la revanche pour le BvB, cruellement battu à l'aller par les Citizens (2-1). Avant ce match de prestige, Manchester City était d'ores et déjà qualifié contrairement à son adversaire du soir qui devait au moins faire un match nul pour s'assurer une place en huitièmes de finale. Après une première mi-temps ambitieuse, durant laquelle ils ne seront pas parvenus à marquer, les Allemands vont réussir tant bien que mal à assurer le match nul et valider leur ticket pour le prochain tour.Dans un Signal Iduna Park chauffé à blanc par plus de 81 000 chanceux, le premier frison de la partie sera signé Adeyemi. Après une perte de balle de Cancelo, l'ailier droit s'infiltre dans les trente mètres adverse. Conscient du danger, le latéral gauche de City ne prend aucun risque et lâche sa meilleure faute sournoise. Davide Massa, l'homme en noir du soir, sort la première biscotte de cette rencontre et offre à Brandt un coup franc, qu'il ne parviendra pas à cadrer (8). Décomplexés, les hommes de Terzic vont enchaîner les assauts sur les cages d'Ortega. Süle lance en profondeur Adeyemi, à la limite du hors-jeu. L'international allemand obtient un face à face avec le portier citizen mais manque de justesse (16). Le réveil des, tout sauf souverains dans ce premier acte, arrivera dans la foulée. Après avoir subtilement taclé Haaland, Hummels montre l'exemple en repoussent la tentative de Mahrez en corner (18). Profitant d'une nouvelle erreur d'alignement de la défense mancunienne, Adeyemi, toujours lui, se projette sur le côté droit et centre à destination de Moukoko. La pépite allemande est parfaitement… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com