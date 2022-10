Le BVB arrache le nul face au Bayern

Dans un Klassiker longtemps ennuyeux, Dortmund a fini par récolter un point grâce à un pion d'Anthony Modeste dans les dernières secondes du match (2-2). Le Bayern pourra s'en vouloir de ne pas avoir tué le match plus tôt.

Borussia Dortmund 2-2 Bayern Munich

Le coup d'éclat de Goretzka

Le sauveur…

Les 81 000 chanceux présents au Signal Iduna Park ce samedi après-midi n'attendaient que de voir l'enceinte exploser. C'est, sans doute, satisfaits qu'ils rentreront chez eux ce soir. Car, grâce à une tête rageuse de Modeste dans les ultimes secondes de la partie, le BvB est venu empêcher le Bayern de grappiller les trois points, après avoir pourtant maîtrisé les débats pendant 70 minutes. L'enseignement est là : unsans Haaland et sans Lewandowski n'en est pas forcément moins intéressant.La première demi-heure de cene restera clairement pas dans l'histoire du football allemand. Les deux équipes se craignent, s'envoient des parpaings dans l'entrejeu, à l'image de Sabitzer et Bellingham, tous deux avertis en moins de quinze minutes. Le BvB tente bien sur des transitions rapides de poser problème au Bayern mais Pavard et Upamecano colmatent toutes les brèches. Le combat est âpre et Dortmund a toutes les peines du monde à approcher Neuer. Seule miette pour la bande à Terzić : Guerreiro envoie une mine que le portier bavarois parvient à repousser (30). En face, les hommes de Nagelsmann ne sont pas beaucoup plus fournis en occasions mais vont se montrer cliniques, comme souvent, sur leur première situation. Servi par Mané, Musiala trouve Goretzka à l'entrée de la surface, qui catapulte une frappe limpide, absolument imparable pour Meyer. Le Signal Iduna Park fait moins de bruit qu'en début de partie et ne peut pas vraiment s'enflammer sur une éventuelle révolte de son équipe, jusque-là absente des débats.