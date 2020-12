Le Brexit, ce nouveau fardeau français

Révolution, Big Bang ou simple réajustement protectionniste ? La sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni a autant laissé place au fantasme qu'elle paraît interminable. Depuis 2016 et le référendum actant leur départ (avec 51,9% des suffrages), les sujets de Sa Majesté ont débattu à rallonge en matière de football. Au 1er janvier prochain, ce sera le retour des quotas, des permis de travail délivrés sur critères et des commissions jugeant des "futures stars". La Ligue 1 risque bien d'en être la grande perdante. Explications.

"Évidemment, à la base, les sujets de Brexit et de libre circulation ne sont pas sujets de football. La FA avait un but, gérer le développement de son excellence nationale."Vincent Chaudel

Avec son haut de forme et son aptitude à fumer comme un pompier, Sir Winston Churchill avait le sens de la formule. Plus d'un demi-siècle après sa disparition, ses mots trouvent encore un écho.Avec le Brexit, le football britannique prend un sérieux virage, définitivement acté début décembre, à la suite d'atermoiements et de passe d'armes entre la Football Association, la Premier League et l'English Football League regroupant les trois autres divisions pros., développe Vincent Chaudel, co-fondateur de l'Observatoire du Sport Business., abonde Jean-Baptiste Giniès, avocat spécialisé dans le droit du sport.(en 1992, 70% des joueurs étaient anglais contre 30% désormais)Durant les deux dernières décennies,, poursuit Vincent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com