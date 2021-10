Le Brésil cajole Neymar

Dans une interview donnée à DAZN, Neymar a déclaré que la Coupe du monde 2022 serait "probablement" sa dernière, expliquant se sentir trop faible mentalement. Une déclaration qui inquiète le Brésil, où chaque prise de parole du Ney est scrutée, disséquée et amplifiée. Dans les rues de Rio de Janeiro, Neymar ne récolte que de la bienveillance.

Kaua a 13 ans. Il porte un maillot vintage du Paris Saint-Germain et mange une glace que son père vient de lui acheter dans un fast-food à emporter. Après avoir creusé une tranchée, il va chercher minutieusement le fond de la glace avec sa petite cuillère en plastique et dégaine unquand on lui demande s'il a vu les déclarations de Neymar dans le documentaire de DAZN. Sa réponse ressemble à celle de n'importe quel adolescent qu'on dérangerait en train de manger de la crème glacée. De n'importe quel adolescent qui n'aime pas qu'on touche à sa star aussi.La santé mentale ? Kaua n'a pas grand-chose à dire là-dessus, il est simplement triste, triste que Neymar arrête.Le père, Marcello, également glace en main, intervient., estime-t-il, calme et apaisé comme le Largo do Machado, quartier du sud de Rio de Janeiro, théâtre de la balade en famille.