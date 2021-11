Le boss, c'est Chelsea !

On attendait une finale pour la première place du groupe H à Stamford Bridge entre Chelsea et la Juventus ? On a assisté à un attaque-défense. La faute à des Blues flamboyants et supérieurs dans tous les compartiments du jeu, qui ont torturé une équipe turinoise soudain rappelée à ses limites du moment et repartie de Londres avec un message à transmettre au reste de l'Europe : le tenant du titre a bien l'intention de le rester.

L'heure d'Hudson-Odoi, le leurre Morata

Seize occasions à sept, 21 tirs à 8, 8 tentatives cadrées à 2, 13 corners à 3, 20 centres à 6 : voici donc, en chiffres, le détail de l'ultra-domination de Chelsea ce soir à Stamford Bridge. Des stats dignes d'un deuxième tour de FA Cup contre une formation de League Two sur le papier, type Bradford ou Stevenage, mais facturées face au nonuple champion d'Italie et leader de ce groupe H avant le coup d'envoi. Et, au passage, face à l'une des deux seules formations -avec Manchester City-, la dernière en date d'ailleurs (c'était le 29 septembre), à avoir fait tomber lescette saison : la Juve.Une Vieille Dame réduite à sa plus simple expression, ou ramenée à ses tristes limites du moment, et repartie en tout cas de Londres avec quatre pions dans la musette. Un total qui ne dit pas grand chose des parades de Szczęsny face à James (24, 37) ou Ziyech (87), ou des retours décisifs de Rabiot devant Kanté, ou de Bonucci et De Ligt devant un Hudson-Odoi ingérable sur son côté gauche., l'ailier a vu ses efforts récompensés à la 58minute, lorsqu'il s'est retrouvé à la conclusion d'une action résumant à elle seule l'omnipotence londonienne du soir, initiée par Rüdiger et relayée par James et Ziyech dans la surface.Avec, dans le rôle du passeur décisif, le joker Loftus-Cheek, qui a joué les funambules entre cinq turinois dans un mouchoir de poche avant de décaler son compatriote pour le 3-0 (58). À ce moment-là, la sortie prématurée de Kanté (37) semblait déjà oubliée. Comme ce sacrifice de Tiago Silva pour éviter une égalisation-miracle italienne, sur ce lob de Morata (28), unique alerte de la soirée sur le but d'Edouard Mendy, jusqu'à cette demi-volée tardive de McKennie que l'ancien Rémois et Rennais a claqué pour la photo (84). À ce moment-là, surtout, ce qui devait être la finale du groupe H était déjà