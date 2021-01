Le boom des programmes de sport en ligne

Avec la fermeture des salles de sport, les cours en ligne connaissent une croissance importante. crédit photo : ORION PRODUCTION/Shutterstock / ORION PRODUCTION

Avec la fermeture prolongée des cinémas et lieux culturels due à la crise du coronavirus, les salles de sports, censées rouvrir à la fin du mois de janvier 2021, craignent le pire. Toutefois, la situation n'empêche pas les Français de continuer à se dépenser. Depuis le confinement, les solutions de sport en ligne se multiplient sur différents canaux.

La mode du sport en ligne

A Cannes, c'est reparti pour un tour. Les éducateurs de la ville mettent en ligne des vidéos de coaching sportif sur Facebook pour aider les habitants à faire du sport, malgré le confinement. L'opération avait déjà été testée lors du premier confinement de mars 2020 avec succès. Car, avec le décalage au 7 janvier 2021 de la réouverture des lieux culturels et cinéma, les salles de sport, censées rouvrir à partir du 20 janvier 2021, craignent le pire, d'où l'importance de se réinventer.

La crise du coronavirus pousse le milieu sportif à se digitaliser et le gouvernement l'y encourage. Le ministère des Sports publie une plaquette avec une liste d'applications à installer sur son téléphone pour conserver la ligne. Un partenariat a même été conclu entre les pouvoirs publics et les applications Be Sport, My Coach et Goove app pour proposer gratuitement des séances d'entraînement.

Le règne de la visioconférence

Les canaux pour faire du sport à la maison sont multiples. YouTube est aujourd'hui un incontournable avec ses chaînes consacrées aux sports. On y trouve des rediffusions d'émissions qui passent à la télévision, comme Gym Direct sur C8 ou des cours créés spécialement pour la plateforme par de vrais coachs, comme ceux du Club Med ou encore de l'influenceuse Lucile Woodward.

D'autres grands acteurs du milieu sportif, comme l'équipementier Décathlon, proposent leurs propres plateformes sportives. Gym pilates, fitness cardio, danse, yoga , musculation cross-training, boxe... les possibilités sont nombreuses. L'objectif est de recréer l'ambiance d'un véritable cours. Quant aux salles de sport, elles investissent le terrain d'Instagram ou de Facebook à la manière du groupe NeoNess. L'objectif est de conserver le plus d'abonnés possibles et de limiter ainsi les remboursements d'abonnement. C'est également d'en trouver de nouveaux qui viendront peut-être s'inscrire en salle une fois le confinement terminé.

Les applications sur le devant de la scène

La révolution des calories brulées à la maison passe également par les applications. FitAndView par exemple, disponible uniquement sur IOs, permet de participer à un cours en visioconférence avec un coach et ses amis. Depuis son Mac ou son smartphone, il est ainsi possible de voir les réactions de ses proches en plein exercice. La sensation de cours collectif est ainsi renforcée.

Quant aux sportifs en solitaire, ils se tournent généralement sur les applications comme celles de chez Leap Fitness Group ou encore l'application 7 Minute Workout (dont les vidéos sont également disponibles sur YouTube) pour, non seulement de maintenir sa ligne, mais également progresser.