Le bilan tactique de l'Euro des Bleus

Trois ans après un Mondial 2018 remporté grâce à une synthèse tactique et à des individualités au sommet, l'équipe de France a été éliminée, lundi, dès les huitièmes de finale de l'Euro au bout d'un tournoi traversé dans un flou continu. Et demain ?

Une photo souvenir, pour commencer. On y voit Didier Deschamps, assis dans une salle de la Puskás Arena de Budapest, prêt à affronter un mur virtuel où s'apprêtent à apparaître les aventuriers médiatiques de la caravane bleue. Pour la première fois de l'Euro des Bleus, champions du monde en titre alors fraîchement bousculés par une Hongrie au plan parfaitement ficelé (1-1), le premier entraîneur du pays laisse son assurance habituelle de côté et lâche, dans un souffle :Mais pourquoi, au juste ? Peu importe, sur le moment, car publiquement, Deschamps doit reprendre le contrôle et il faut voir ensuite le sélectionneur déminer une à une les bombes posées sous son nez, affirmant tour à tour qu'il savait que sa troupeet se félicitant de l'essentiel. À savoir : une qualification, qui sera finalement obtenue après un nul incomplet face au Portugal (2-2), mais grâce surtout à une première place arrachée au sein d'un groupe de la mort dont tous les membres ont aujourd'hui été sortis du plateau final de ce championnat d'Europe. À Budapest, ainsi parle Didier Deschamps :Reste qu'un drôle de flou entoure alors l'équipe de France. Un flou multiple et avant tout systémique : après le losange mort-né de la préparation, Deschamps va, dans la foulée de ce nul en terre hongroise concédé avec un 4-3-3, ressortir son 4-2-3-1 réconfortant du Mondial 2018, avec un Corentin Tolisso installé côté droit dans un rôle(qui était lui à gauche), mais qui n'aura pas réconforté grand monde.La raison ? Tolisso n'est pas Matuidi, et Jules Koundé, habitué à se projeter à partir d'une position de défenseur central et non de latéral, n'a pas forcément les qualités pour déborder ou animer durablement un couloir comme pouvait le faire Lucas Hernandez derrière Matuidi en Russie, ce qui a donc vu les Bleus avancer sans élément capable d'occuper convenablement la largeur. Puis, face à la Suisse, le sélectionneur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com